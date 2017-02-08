Спикер ЗакСа запретил в Мариинском дворце себя критиковать

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров считает, что сотрудникам ЗакСа нужно сначала уволиться, чтобы иметь возможность его критиковать. Так он прокомментировал служебную проверку помощников депутатов ЗакСа, которые участвовали в акции 28 января против передачи Исаакиевского собора РПЦ на Марсовом поле. Свое мнение он сообщил журналистам на пресс-брифинге 8 февраля.

«Хочешь заниматься тем, чем хочешь, например, резко критиковать своего начальника, тогда уволься или, наоборот, займи его место, – сообщил Макаров, говоря о себе как о начальнике. – Проверять или не проверять – это решает работодатель, они со мной заключили договор. Я отвечаю не только за их работу, но и за их поступки, за то, что они делают, за то, как они ведут себя на улицах и дома».

«Даже если бы не было никаких обращений от граждан, я бы сам поручил провести эту проверку. Вы же понимаете прекрасно, что такое государственная гражданская служба, я принял этих людей на работу по конкурсу, выбрав из сотен и тысяч кандидатов. Для них существуют определенные ограничения. Знаете, что такое воинская дисциплина?» – добавил спикер парламента.

Напомним, что 6 февраля стало известно, что в Мариинском дворце организовали служебную проверку помощников депутатов ЗакСа, которые присутствовали на Марсовом поле на акции, проходящей в формате встречи депутатов с избирателями. Мероприятие против передачи Исаакиевского собора РПЦ собрало, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч человек.