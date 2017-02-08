В массовой аварии со скорой на ЗСД пострадали двое

Семь автомобилей, в том числе карета скорой помощи, столкнулись 8 февраля на ЗСД у съезда на Богатырский проспект.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП пострадали два человека.

Отметим, что в Приморском районе за несколько часов произошли две аварии со скорыми, причем обе – в районе Богатырского проспекта. Вторая, та, что на ЗСД, оказалась более серьезной.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».