Музейный комплекс на Соловках предложили "спрятать" в окружающем пейзаже

Минкульт потратит 14 млн рублей, чтобы музейный комплекс у стен Соловецкого монастыря устроил ЮНЕСКО и градозащитников, сообщает 8 февраля "Квадрат.ру".

Соловецкий сюжет географически далек от Петербурга, однако связан с Северной столицей. В возрождении его объектов участвовали такие «монстры» реставрационного рынка, как «Интарсия» и «Балтстрой». Как и в петербургских музеях, расположенных в церковных зданиях, в Соловках тоже идет непростой диалог с РПЦ. В частности, экспозицию музея, связанную со временем ГУЛАГа, предполагают вынести за пределы монастыря. Для этого близ монастырских стен еще в 2012-м решили построить новый экспозиционно-административный корпус.

Контракт на разработку проекта выиграло питерское КБ ВиПС. Многие российские реставраторы и защитники наследия критиковали проект, указывая, что новое здание 10-метровой высоты нарушит историческую панораму монастыря и явно не соответствует требованиям ЮНЕСКО.

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