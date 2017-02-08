На Васильевском горел отдел полиции

Пожарные тушили здание на Васильевском острове в Петербурге, в котором находится 16-й отдел полиции. Пострадавших нет, но движение от набережной Невы до Большого проспекта перекрыто.

По данным очевидцев, дом № 10 по 19-й линии, в котором расположен отдел полиции, загорелся днем 8 февраля. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что сообщение о пожаре по данному адресу получено в 12.20. К 12:51 пожар был ликвидирован силами четырех расчетов и 14 спасателей.

Как стало известно «Фонтанке», в кабинете уголовного розыска вспыхнули бумаги. Никто не пострадал, но все залито водой.

Движение перекрыто со стороны набережной Лейтенанта Шмидта до Большого проспекта, сообщили местные жители.

В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти нашему корреспонденту сообщили, что по факту пожара проводится проверка.