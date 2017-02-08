Умнов: В Петербурге готовы исполнять закон о декриминализации домашнего насилия

Глава полиции Петербурга и области Сергей Умнов на встрече с депутатами ЗакСа заявил, что в его ведомстве готовы к исполнению закона о декриминализации домашнего насилия. Об этом он сообщил в ЗакСе в ходе ответов на вопросы депутатов петербургского парламента 8 февраля (трансляция заседания ведется на сайте ЗакСа).

Вопрос главе регионального МВД задал депутат Алексей Цивилев. Он спросил у Умнова, смогут ли правоохранители справиться с нагрузкой с учетом того, что время на выезд на происшествие в отдельных случаях достигает почти часа.

«Мы готовы к изменившемуся законодательству, закон подписан, и мы его будем исполнять. В данном случае остается административная ответственность за побои в семье. Полиция будет в обязательном порядке реагировать на сообщения о домашнем насилии. Тем не менее у нас есть и другие органы, например, опеки, которые должны заниматься профилактикой таких правонарушений», – заявил Умнов.

Напомним, что 27 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц. Согласно документу, побои в отношении близких лиц исключаются из числа преступлений и переводятся в категорию административных правонарушений.

Тема декриминализации семейных побоев вызвала широкий общественный резонанс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что, принимая проект закона, депутаты руководствовались заботой о создании и сохранении крепких семей и соцопросами, согласно которым большинство россиян поддерживает мягкое отношение к семейным конфликтам.