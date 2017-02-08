Татьяна Толстая и Денис Драгунский подписались в защиту увольняемой из РНБ сотрудницы

Сорок филологов, известных литераторов и общественных деятелей подписали обращение в поддержку увольняемого из Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге библиографа Татьяны Шумиловой. Открытое письмо на имя генерального директора РНБ Александра Вислого опубликовано 8 февраля на сайте Colta.ru.

Среди подписантов – писатели Татьяна Толстая, Денис Драгунский и Елена Чижова, переводчики Ольга Дробот и Любовь Сумм, публицист Лев Рубинштейн, депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

«Увольнение Татьяны Шумиловой носит очевидно репрессивный характер и имеет целью погасить протест, возникший внутри библиотеки. Мы присоединяемся к письму сотрудников в защиту коллеги, требуем восстановить Татьяну Эдуардовну Шумилову в занимаемой должности и привлечь как эксперта к обсуждению судьбы РНБ», – отмечено в письме.

Возможное объединение петербургской Публички и московской Российской государственной библиотеки, против которого выступила Шумилова, авторы обращения называют «бездумным управленческим проектом», «проводимым без профессиональной экспертизы и широкого общественного обсуждения».

Напомним, главный библиограф РНБ Татьяна Шумилова проработала в этом заведении больше тридцати лет. В конце января и начале февраля библиограф высказалась против возможного слияния РНБ с московской «Ленинкой». После этого Шумилова получила приказ об увольнении, якобы связанный с прогулом. По сведениям «Фонтанки», поведением библиографа мог быть недоволен лично министр культуры Владимир Мединский. Татьяна Шумилова собирается защищаться в суде.