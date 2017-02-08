Татьяна Толстая и Денис Драгунский подписались в защиту увольняемой из РНБ сотрудницы
Сорок филологов, известных литераторов и общественных деятелей подписали обращение в поддержку увольняемого из Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге библиографа Татьяны Шумиловой. Открытое письмо на имя генерального директора РНБ Александра Вислого опубликовано 8 февраля на сайте Colta.ru.
Среди подписантов – писатели Татьяна Толстая, Денис Драгунский и Елена Чижова, переводчики Ольга Дробот и Любовь Сумм, публицист Лев Рубинштейн, депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.
«Увольнение Татьяны Шумиловой носит очевидно репрессивный характер и имеет целью погасить протест, возникший внутри библиотеки. Мы присоединяемся к письму сотрудников в защиту коллеги, требуем восстановить Татьяну Эдуардовну Шумилову в занимаемой должности и привлечь как эксперта к обсуждению судьбы РНБ», – отмечено в письме.
Возможное объединение петербургской Публички и московской Российской государственной библиотеки, против которого выступила Шумилова, авторы обращения называют «бездумным управленческим проектом», «проводимым без профессиональной экспертизы и широкого общественного обсуждения».
Напомним, главный библиограф РНБ Татьяна Шумилова проработала в этом заведении больше тридцати лет. В конце января и начале февраля библиограф высказалась против возможного слияния РНБ с московской «Ленинкой». После этого Шумилова получила приказ об увольнении, якобы связанный с прогулом. По сведениям «Фонтанки», поведением библиографа мог быть недоволен лично министр культуры Владимир Мединский. Татьяна Шумилова собирается защищаться в суде.
Справка:
В начале января 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинал письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. Позже ведущие библиотекари и учёные страны обратились к президенту Владимиру Путину с контрзаявлением, где говорилось о кризисе в двух библиотеках, который может возникнуть в связи с неосторожным решением.