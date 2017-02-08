Суд в Кирове признал Навального виновным

Оппозиционера Алексея Навального 8 февраля признали виновным на пересмотре дела «Кировлес-2» о хищении с предприятия 16 миллионов рублей. Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин считает, что вина Навального и Офицерова доказана.

Как сообщает оппозиционер в своем Twitter, зачитанный ему судьей приговор в точности повторяет тот, который он уже слышал в 2013 году. В то время, как судья зачитывал заключение суда, обвиняемый и его адвокаты держали в руках текст четырехлетней давности и могли бы читать с судьей хором. «Адвокат Давыдова злобно подчеркивает места, где даже опечатки в первом приговоре совпадают с опечатками в новом», – пишет Навальный в соцсети.

Алексей Навальный в своем последнем слове на пересмотре дела «Кировлеса» 3 февраля в Ленинском районном суде Кирова сказал, что виновным себя не считает, и приговор, который он не признает, не сможет остановить его избирательную кампанию. Также он отметил, что в случае признания его виновным вновь пойдет в суды, чтобы добиться отмены приговора и отстоять свое моральное и юридическое право участвовать в выборах.

Оппозиционер выдвинулся на президентские выборы 2018 года 13 декабря прошлого года и начал собирать деньги на избирательную кампанию.

Напомним, дело о хищении 16 миллионов рублей с предприятия «Кировлес» поступило на пересмотр в Кировский суд в конце ноября. Политик Алексей Навальный и бывший глава «Вятской лесной компании» Петр Офицеров — главные подозреваемые. Навальному вменяют организацию преступления, Офицерову — растрату денег. Прокуратура потребовала для первого 5 лет условно и штраф, для второго — 4 года условно и штраф.