Остающийся на свободе член «Шалтая-Болтая» назвал «Фонтанке» свое имя

Последний оставшийся на свободе член группы «Шалтай-Болтай» назвал журналисту «Фонтанки» свое имя, решив отказаться от анонимности. Его зовут Александр Глазастиков, это программист из Петербурга. Сейчас он находится в Эстонии.

Как сообщил 8 февраля корреспонденту «Фонтанки» Глазастиков, он принял это решение, так как, во-первых, уверен, что его имя уже известно российским правоохранительным органам, а во-вторых, он собирается в ближайшие дни обратиться к эстонским властям с запросом о предоставлении политического убежища.

Именно с Глазастиковым разговаривала «Фонтанка» 4-го февраля.

Напомним, хакеры группы «Анонимный интернационал», известные также как "Шалтай-Болтай", публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников в 2014 – 2016 годах. Несмотря на то, что ими были затронуты весьма влиятельные личности из политики, бизнеса и чиновного мира, долгое время они оставались безнаказанными.

По данным «Фонтанки», "Шалтай-Болтай" "перегнул палку", когда в августе 2015 года опубликовал открытое письмо на имя начальника департамента военной контрразведки генерал-полковника Безверхнего. Критика Министерства обороны в избыточно ироничной форме, как говорят, расстроила и рассердила министра Сергея Шойгу, который дал команду разобраться с анонимами из Сети.

Трое предполагаемых участников «Анонимного интернационала» были арестованы в ноябре 2016 года, однако об этом стало известно только в январе 2017 года.