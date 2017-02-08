В Кремле отвергли причастность к гибели Гиви

В Москве отвергли предположения о причастности к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). «Об этом не может быть и речи», — заявил 8 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

«Мы абсолютно и достаточно однозначно исключаем какую-либо [причастность], отрицаем обвинения в адрес российской стороны о возможной причастности к этому, об этом не может быть и речи», — сказал представитель Кремля.

Песков оценил произошедшее как попытку дестабилизации обстановки на востоке Украины и выразил надежду на то, что у Донбасса «имеется определенный запас прочности», и гибель Гиви не приведет к дальнейшей эскалации конфликта. «Потому что ситуация и без того остается, к сожалению, очень напряженной в связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Утром в среду, 8 февраля, оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви", погиб в результате теракта.