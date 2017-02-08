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08.02.2017 13:20

Путин не приедет на петербургский благотворительный «Такс-Парад»

Президент России Владимир Путин не сможет приехать в Петербург на ежегодный благотворительный «Такс-Парад», говорится в письме, которое получили петербургские зоозащитники в ответ на своё приглашение. Об этом «Фонтанке» рассказали активисты.

Напомним, в канун Нового года петербургские зоозащитники поздравили Владимира Путина с наступающим праздником благотворительной открыткой, а также пригласили его на ежегодный «Такс-Парад» и предложили взять из Северной столицы бездомную таксу в свою резиденцию. На ответ активисты не очень рассчитывали, но, тем не менее, они его получили.

«Плотный график работы Президента Российской Федерации, который составляется заранее, масса важнейших государственных дел, в том числе международного уровня, требующих непосредственного участия В.В. Путина, не позволяют принимать приглашения, не предусмотренные рабочим графиком», – говорится в ответе Администрации президента.

«Таксу, видимо, тоже не «усыновит», – предполагают зоозащитники.

Вместе с тем, кроме ответа из Кремля, активисты получили письмо от администрации губернатора Петербурга, в котором содержится достаточно полный отчет о ситуации с бездомными животными в Северной столице.

В нем, в частности, говорится, что в России проблема безнадзорных животных на городских территориях в настоящее время остается актуальной и трудноразрешимой. Петербург – один из городов, где работа с безнадзорными животными проводится на основании городских законодательных актов при участии исполнительных органов зоозащитных организаций и активистов зоозащитного движения. Многие из этих организаций являются членами Национальной ассоциации организаций помощи животным «Мы вместе». В Петербурге, по подсчетам Смольного, работают 6 приютов для собак и кошек.

В администрации губернатора уверяют, что регулирование численности безнадзорных животных осуществляется исключительно гуманными методами. Бездомные звери отлавливаются и содержатся в приютах «на различных режимах»: постоянно (до естественной смерти) или временно (до передачи новому хозяину или возвращения на улицу).

При этом в письме отмечается, что вместимость приютов ограничена, поэтому некоторых собак просто приходится возвращать на улицу. Предварительно им делают прививки от бешенства и стерилизуют. Подчеркивается, что отлов бездомных собак производится с «минимальным причинением физических и психических страданий в соответствии с обстоятельствами».

Вопрос о кастрации безнадзорных кошек за счет средств из бюджета Санкт-Петербурга не рассматривается. Также не предполагается создание специальных служб, сотрудники которых осуществляли бы отлов безнадзорных кошек, их кастрацию и возврат на прежнее место обитания.

Статистика по численности безнадзорных животных в Петербурге не ведется, отмечается в письме.

Однако зоозащитники ведут другую статистику – по работе благотворительной «Зверопочты», которая начала действовать в конце ноября 2016 года. За два месяца работы сервиса по России было отправлено более 350 авторских открыток, волонтерам, помогающим таксам и котам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, уже переведено 41650 рублей.


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