Уволенная из РНБ библиограф оспорит это решение в суде

08.02.2017 14:07

Библиограф Российской национальной библиотеки (РНБ) Татьяна Шумилова уволена, по ее словам, за критику идеи слияния РНБ с Российской государственной библиотекой (РГБ). Об истинных причинах увольнения, а также о последствиях объединения библиотек поговорили с самой Татьяной Шумиловой, а также писателем Татьяной Толстой.

Напомним, в начале января 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Позже представители библиотечного сообщества обратились к Владимиру Путину с заявлением о недопустимости такого решения. 30 января в Петербурге прошла пресс-конференция, в ходе которой эксперты, в том числе и Татьяна Шумилова, назвали возможное объединение "вредным и аморальным". После этого стало известно, что Татьяну Шумилову, которая проработала в РНБ более 30 лет, уволили "за прогул". Об этом, а также о своем решении оспорить увольнение в суде, библиограф рассказала в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис]:

Аудиоподкаст эфира:

play stop mute max volume repeat скачать Фонтанка.Офис Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин

После того, как информация об увольнении Татьяны Шумиловой подтвердилась, 40 филологов, писателей и общественных деятелей подписали обращение в ее поддержку. Среди тех, кто поставил свою подпись под этим документом, оказалась и известная писательница Татьяна Толстая, которая вышла на связь со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] для того, чтобы разъяснить свою позицию по этому делу. Заодно известный писатель и публицист высказала свое мнение о том, что заставило ректоров ряда петербургских вузов подписать нашумевшее обращение о необходимости скорейшей передачи Исаакиевского собора церкви. "Вероятно, они поставили свои подписи под действием какого-то газа или мухоморов", – предположила Татьяна Толстая:

Подписывайтесь на канал [Фонтанки.Офис] в Телеграме и получайте ссылки на самые интересные наши эфиры и их текстовые версии.