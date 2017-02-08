Уволенная из РНБ библиограф оспорит это решение в суде
Напомним, в начале января 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Позже представители библиотечного сообщества обратились к Владимиру Путину с заявлением о недопустимости такого решения. 30 января в Петербурге прошла пресс-конференция, в ходе которой эксперты, в том числе и Татьяна Шумилова, назвали возможное объединение "вредным и аморальным". После этого стало известно, что Татьяну Шумилову, которая проработала в РНБ более 30 лет, уволили "за прогул". Об этом, а также о своем решении оспорить увольнение в суде, библиограф рассказала в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис]:
Аудиоподкаст эфира:
После того, как информация об увольнении Татьяны Шумиловой подтвердилась, 40 филологов, писателей и общественных деятелей подписали обращение в ее поддержку. Среди тех, кто поставил свою подпись под этим документом, оказалась и известная писательница Татьяна Толстая, которая вышла на связь со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] для того, чтобы разъяснить свою позицию по этому делу. Заодно известный писатель и публицист высказала свое мнение о том, что заставило ректоров ряда петербургских вузов подписать нашумевшее обращение о необходимости скорейшей передачи Исаакиевского собора церкви. "Вероятно, они поставили свои подписи под действием какого-то газа или мухоморов", – предположила Татьяна Толстая:
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