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08.02.2017 14:07
Уволенная из РНБ библиограф оспорит это решение в суде
Библиограф Татьяна Шумилова.

Уволенная из РНБ библиограф оспорит это решение в суде

Библиограф Российской национальной библиотеки (РНБ) Татьяна Шумилова уволена, по ее словам, за критику идеи слияния РНБ с Российской государственной библиотекой (РГБ). Об истинных причинах увольнения, а также о последствиях объединения библиотек поговорили с самой Татьяной Шумиловой, а также писателем Татьяной Толстой.

Напомним, в начале января 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Позже представители библиотечного сообщества обратились к Владимиру Путину с заявлением о недопустимости такого решения. 30 января в Петербурге прошла пресс-конференция, в ходе которой эксперты, в том числе и Татьяна Шумилова, назвали возможное объединение "вредным и аморальным". После этого стало известно, что Татьяну Шумилову, которая проработала в РНБ более 30 лет, уволили "за прогул". Об этом, а также о своем решении оспорить увольнение в суде, библиограф рассказала в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис]:  

Аудиоподкаст эфира: 

После того, как информация об увольнении Татьяны Шумиловой подтвердилась, 40 филологов, писателей и общественных деятелей подписали обращение в ее поддержку. Среди тех, кто поставил свою подпись под этим документом, оказалась и известная писательница Татьяна Толстая, которая вышла на связь со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] для того, чтобы разъяснить свою позицию по этому делу. Заодно известный писатель и публицист высказала свое мнение о том, что заставило ректоров ряда петербургских вузов подписать нашумевшее обращение о необходимости скорейшей передачи Исаакиевского собора церкви. "Вероятно, они поставили свои подписи под действием какого-то газа или мухоморов", – предположила Татьяна Толстая: 

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