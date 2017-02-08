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15.02.2017 09:00

«Уральские авиалинии» начали программу обновления кресел

«Уральские авиалинии» начали программу обновления кресел
Фото предоставлено пресс-службой АК "Уральские авиалинии"

В авиакомпании «Уральские авиалинии» стартовала программа по обновлению кресел на воздушных судах. Теперь пассажиры авиакомпании смогут путешествовать на современных и удобных креслах "Dragon Fly",  производства компании Zodiac Seats France.

Первым самолетом,  на котором кресла эконом класса были заменены на облегченные, стал один из Airbus 320. Кресла бизнес класса также обновлены и прошли процедуру капитального ремонта для большего комфорта во время полета.

Фото предоставлено пресс-службой АК "Уральские авиалинии"
Фото предоставлено пресс-службой АК "Уральские авиалинии"

Дальнейшая установка новых кресел будет проводиться во время тяжелых форм техобслуживания (C- check и D-check) в течение 2017 года в собственном Авиационном техническом центре авиакомпании. Центр был открыт в 2015 году и за это время увеличил объёмы производства и прибыль. Наличие собственного центра дает авиакомпании возможность и дальше расширять авиапарк, а также планировать ввод в эксплуатацию широкофюзеляжной дальнемагистральной техники.

Справка:
Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-декабрь 2015-2016 гг. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 38 авиалайнеров (20 А320, 11 А321 и 7 А319).

 

 

 


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Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой АК "Уральские авиалинии"
15.02.2017 09:00

«Уральские авиалинии» начали программу обновления кресел

В авиакомпании «Уральские авиалинии» стартовала программа по обновлению кресел на воздушных судах. Теперь пассажиры авиакомпании смогут путешествовать на современных и удобных креслах "Dragon Fly", производства компании Zodiac Seats France.
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Фото предоставлено пресс-службой АК "Уральские авиалинии"
15.02.2017 09:00
«Уральские авиалинии» начали программу обновления кресел
В авиакомпании «Уральские авиалинии» стартовала программа по обновлению кресел на воздушных судах. Теперь пассажиры авиакомпании смогут путешествовать на современных и удобных креслах "Dragon Fly", производства компании Zodiac Seats France.
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
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