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09.02.2017 09:00

Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»

Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Автор фото: Голынский Сергей

Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года.

Лауреатом номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети» стала авиакомпания «Уральские авиалинии». Маршрутная сеть Уральских авиалиний из Санкт-Петербурга насчитывает более 30 направлений: это как внутренние, так и зарубежные рейсы. Ежегодно открываются новые интересные направления.

Награда была торжественно вручена в Санкт-Петербурге на ежегодной церемонии LED Together. Премия каждый год собирает вместе представителей авиакомпаний, туристического бизнеса и культурной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Запада России.

Это уже вторая награда, полученная Уральскими авиалиниями от воздушной гавани Санкт-Петербурга.

Справка:
Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в ТОП-5 ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-ноябрь 2015-2016 гг. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 38 авиалайнеров (20 А320, 11 А321 и 7 А319).

 

 


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