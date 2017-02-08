Глава Карелии в досрочную отставку не собирается

Глава Карелии Александр Худилайнен не собирается досрочно складывать с себя полномочия руководителя республики, сообщила 8 февраля его пресс-секретарь Марина Кабатюк.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к Кремлю источники написала, что после ухода по собственному желанию глав Пермского края и Республики Бурятии может покинуть свой пост и Худилайнен.

Александр Худилайнен, экс-спикер ЗакСа Ленобласти, назначен главой Республики Карелии в мае 2012 года.

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