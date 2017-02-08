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08.02.2017 12:52

Звезда «Челси» Иванович отказал «Спартаку» ради перехода в «Зенит»

«Спартак» пытался приобрести защитника лондонского «Челси» Бранислава Ивановича, но тот предпочел перейти в петербургский «Зенит». Об этом 8 февраля заявил журналистам главный тренер московского клуба Массимо Каррера.

«Мы попробовали приобрести Ивановича, но он предпочёл «Зенит». Но я, действительно, хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».

Напомним, «Зенит» объявил о подписании контракта с сербом Браниславом Ивановичем 1 февраля. Соглашение рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год. По неофициальным данным, зарплата Ивановича у сине-бело-голубых составляет 3,5 миллиона евро.

 


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