В Кремле раскритиковали "анонимных экстремистов", нападающих на Алексея Учителя

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недопустимыми действия анонимных экстремистов, нападкам которых подвергся режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель. Его слова 8 февраля цитирует "Интерфакс".

По словам представителя Кремля, Учитель подвергается нападкам незарегистрированной в Минюсте организации, которая называет себя «Христианское государство — Святая Русь».

«То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия которых и говорил в своем послании президент. Конечно, подобные действия абсолютно недопустимы», — сказал он.

Песков уточнил, что в подобных ситуациях должна быть «взаимная ответственность»: деятели культуры должны «четко разъяснять отсутствие в своих намерениях оскорбить чьи-то чувства, а другая сторона должна избегать каких-либо попыток оказывать давление на культуру, на СМИ». Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в Послании к Федеральному собранию Владимир Путин назвал неприемлемой реакцию, «которая выливается в вандализм и нарушение законов». «Президент сказал, что на такие проявления государство будет реагировать жестко», — подчеркнул Песков.

Президент также отмечал, что никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию, добавил представитель Кремля.

Ранее в среду, 8 февраля, стало известно, что режиссер Алексей Учитель направил два письма на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с жалобами на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и организацию «Христианское государство — Святая Русь».