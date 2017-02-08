Сын лидера движения дальнобойщиков наказан за выходку на ЗСД

За сломанный на ЗСД шлагбаум наказан сын лидера Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрея Бажутина. Во вторник, 7 февраля, по решению суда Московского района Петербурга Артем Бажутин был лишен водительских прав.

«Я по-прежнему настаиваю, что за рулем машины 25 декабря находился я, а не мой сын Артем. Это зафиксировала и видеокамера. К тому же представители магистрали в суде не смогли доказать, что шлагбаум пострадал. Тем не менее суд вчера наказал моего сына», – сообщил «Фонтанке» 8 февраля Андрей Бажутин.

По решению суда Бажутин-младший лишен водительских прав сроком на один год «за оставление места ДТП». Глава ОПР заявил «Фонтанке», что активисты будут оспаривать решение районного суда.

Напомним, в декабре 2016 года и в январе 2017 года дальнобойщики ОПР, включая Андрея Бажутина, несколько раз становились героями публикаций «Фонтанки» в связи с акциями протеста, проводившимися в Петербурге. Первый инцидент произошел 25 декабря, когда водитель Audi с московскими регистрационными знаками проехал по ЗСД без оплаты, повредив шлагбаум. Сотрудники магистрали вызвали ГИБДД, чтобы зафиксировать дорожно-транспортное происшествие. Как заявил нашему изданию глава ОПР, хоть иномарка и оформлена на его сына Артема, но за рулем Audi в тот день он был сам.

29 декабря лидер движения дальнобойщиков вернулся на ЗСД, чтобы проверить, исправен ли шлагбаум. По его словам, когда активист вышел из машины и дотронулся рукой до шлагбаума, чтобы показать, что тот цел, сотрудники ЗСД применили силу. В этот же день борец за права автомобилистов был доставлен в отдел полиции за хулиганство.

Финал этой истории пришелся на 5 января 2017 года, когда дальнобойщики на 10 машинах заблокировали движение у южного пункта оплаты ЗСД. Участники акции объяснили свои действия тем, что ЗСД перекрыл грузоперевозчикам бесплатный въезд в порт. В результате у пункта оплаты образовалась огромная пробка, в двадцатиградусный мороз автомобилисты несколько часов ждали, когда на скоростном диаметре возобновится движение.