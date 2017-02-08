ГУ МВД обратилось в прокуратуру с просьбой проверить депутатов после встречи на Марсовом поле

Глава ГУ МВД по Петербургу Сергей Умнов, выступая 8 февраля перед депутатами ЗакСа, сообщил, что его ведомство обратилось в прокуратуру с просьбой проверить троих депутатов ЗакСа после встречи на Марсовом поле. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос Оксаны Дмитриевой, передает из ЗакСа корреспондент "Фонтанки".

По словам Умнова, до определенного момента встреча на Марсовом поле имела формат встречи с избирателями. «В ходе мероприятия, когда стали использоваться звукоусиливающая аппаратура, появились вопросы, не связанные со встречей с избирателями (мы знаем, что с избирателями должны встречаться в конкретном округе). У нас возникли вопросы. Мы подготовили документы, но в связи с тем, что депутаты пользуются неприкосновенностью, мы их направили в прокуратуру», – сказал Умнов. О каких именно депутатах шла речь, Умнов не уточнил, лишь заметив, что их было трое.

Напомним, что 28 января на Марсовом поле собралось, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч человек, чтобы выразить протест против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В связи с тем, что Смольный запретил проводить это собрание в форме митинга, Оксана Дмитриева, Максим Резник, Борис Вишневский и Алексей Ковалев устроили его в форме встречи с избирателями. Присутствовавшие на встрече сообщают, что звукоусиливающая аппаратура (один мегафон) была выключена по просьбе полиции в самом начале беседы; далее все выступавшие полагались только на силу собственного голоса.

Отметим также, что на данный момент в отношении помощников депутатов, участвовавших в акции, организована служебная проверка в связи с возможным нарушением закона о госслужбе.