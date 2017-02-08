Аграрному университету нашли временное руководство

Освободившееся после коррупционного скандала кресло ректора Аграрного университета в Петербурге занял доктор экономических наук Евгений Жгулев. Но, по решению Минсельхоза, обязанности он будет исполнять временно.

Приказ о назначении Евгения Жгулева на должность временно исполняющего обязанности ректора Аграрного университета подписали в Министерстве сельского хозяйства РФ 1 февраля. В 2011 году Жгулев уже исполнял обязанности ректора в Государственном инженерно-экономическом университете, с 2013-го назначен проректором Государственного экономического университета. Ученую степень доктора экономических наук он получил после защиты докторской диссертации в 2015 году.

Напомним, бывший ректор Аграрного университета Сергей Широков проработал всего год и девять месяцев, но за это время руководство вуза привлекло внимание ФСБ. Трое ведущих сотрудников стали фигурантами коррупционных дел, а самого Широкова досрочно снял с должности Минсельхоз. При этом бывшему ректору должны были выплатить денежную компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка за счет средств, выделенных университету, – за увольнение. Обязанности руководителя университета временно переложили на проректора по воспитательной работе Игоря Солонько.