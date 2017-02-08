Ржаненков встретится с приемными семьями Петербурга

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова направила в городскую прокуратуру письмо с просьбой проверить законность предложения комитета по социальной политике городского правительства главам муниципальных образований проверить все многодетные приемные семьи с пятью и более детьми в срок до 1 апреля 2017 года.

Также Агапитова направила письмо вице-губернатору Петербурга Анне Митяниной, курирующей социальную сферу, в котором детский омбудсмен выражает обеспокоенность ситуацией, когда решение о проверке больших приемных семей может негативно сказаться на институте приемной семьи в целом и нарушить права приемной семьи.

Напомним, комитет по социальной политике направил письмо «Об усилении контроля за деятельностью опекунов и попечителей». В письме говорится, что «в последнее время участились случаи жестокого обращения опекунов, попечителей, приемных родителей в отношении подопечных (приемных детей), что не может оставаться без внимания специалистов органов опеки и попечительства». Поэтому глав муниципальных образований комитет просит организовать проверки приемных семей, где живут пять и более несовершеннолетних опекаемых и приемных детей. В письме говорится также: «Обращаем ваше внимание на необходимость исключения формального подхода к проверкам условий жизни подопечных».

Это письмо вызвало обеспокоенность в приемных семьях и в общественных организациях многодетных семей. Все понимают, что появление письма связано с ситуацией, развернувшейся вокруг семьи Дель, переехавшей в свое время из Петербурга Зеленоград. Из этой семьи изъяты приемные дети, так как воспитательница в детском саду увидела синяк у одного из детей.

Как стало известно «Фонтанке», глава комитета по социальной политике правительства Петербурга Александр Ржаненков на встрече со Светланой Агапитовой и руководителем общественного движения «Петербургские родители» многодетной мамой Ладой Уваровой заверил, что письмо никоим образом не наносит моральный урон репутации приемным семьям. Также он отметил, что больших приемных семей с пятью и более детьми в городе 17.

Сегодня, 8 февраля, Александр Ржаненков встретится с приемными семьями Петербурга.