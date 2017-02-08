Смольный может перенести вестибюли строящихся станций метро

Вестибюли станций «Яхтенная», «Зоопарк» и «Шуваловский проспект» в Петербурге могут расположить не в тех местах, которые указаны в проекте. С момента разработки документации появилось много новых домов и улиц.

Как сообщает 8 февраля аппарат вице-губернатора Игоря Албина, с предложением об актуализации проекта выступил начальник сектора проектирования и развития метрополитена КРТИ Михаил Самборский. В ходе заседания штаба по перспективному развитию подземки он отметил, что документация по строительству Невско-Василеостровской линии от «Улицы Савушкина» до «Зоопарка» и Фрунзенско-Приморской линии от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» разрабатывалась в 2012 и 2013 году. С учётом развития улично-дорожной сети и жилой застройки комитет предложил рассмотреть вопрос об изменении местоположения наземных вестибюлей станций «Яхтенная», «Зоопарк» и «Шуваловский проспект».

По состоянию на данный момент проект предусматривает, что вестибюль «Яхтенной» построят вблизи пересечения Туристской улицы и улицы Оптиков. Вход на станцию «Шуваловский проспект» должен разместиться возле перекрестка проспектов Шуваловского и Авиаконструкторов, а на станцию «Зоопарк» – северо-восточнее пересечения Шуваловского и Планерной улицы.

Кроме того, в ходе заседания сообщалось, что при строительстве Невско-Василеостровской линии метрополитена от «Приморской» до «Ул.Савушкина» через «Новокрестовскую» установлено 1746 колец двухпутного тоннеля — т. е. 60%. Сейчас тоннелепроходческий комплекс «Надежда» находится на «Новокрестовской». Ориентировочно 19 февраля он должен тронуться в сторону «Приморской». На самой «Новокрестовской» уже в следующем месяце начнутся отделочные работы.