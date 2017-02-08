Скорая ипотечная помощь приходит после «господдержки»

В 2017 году завершилась программа государственной поддержки ипотеки. Все будущие покупатели квартир с волнением ждали этого момента, потому что помнят, как стартовала эта программа.

В январе 2015 рынок буквально «встал» из-за высоких ставок ипотеки и неуверенности в будущем рубля.

В итоге субсидированные государством ставки оживили ситуацию, и 2015-2016 годы оказались для петербургских девелоперов неплохими. Теперь программа завершена, и строительные компании начинают представлять новые, не субсидированные государством ставки.

Одной из первых на рынок с новым предложением вышла строительная компания «Норманн», ставка на весь период – 9,11%.

Алексеева Татьяна, коммерческий директор строительной компании «Норманн»: «Рынок сейчас находится в состоянии некоторой неопределенности относительно того, куда будет двигаться цена на недвижимость и ставка по ипотеке, потому что и банки и девелоперы еще анализируют новые вводные. В этой ситуации мы выступаем фактически первыми, кто объявляет новую «постгосподдержанную» ставку. Мы надеемся, что она станет своеобразной «скорой ипотечной помощью» для людей, которым нужно покупать квартиры уже сейчас, и ориентиром для рынка.

Конечно, 9,11 – это не такая приятная цифра, как 8,1 – наша предыдущая ставка, но это результат тщательного анализа спроса, возможностей и себестоимости строительства. Ниже делать ставку или цену уже рискованно, учитывая возросшую социальную нагрузку на застройщиков в связи с изменениями в законодательстве, а первые отголоски этих изменений мы увидели уже сейчас на примере ситуации с нашим объектом «Десяткино».

Важно подчеркнуть, что ставка рассчитана именно на весь срок кредита. Мы наблюдали, как при программе «господдержки» на рынок выводили «ухты-ипотеки», но самое интересное там было в «мелком шрифте» – например, красивые ставки работали только первый год.

Ключевой фактор для наших клиентов – платеж в месяц по ипотеке на весь срок кредита, и наша ставка позволяет достигать лучшего на рынке результата».

Справка о компании Normann

