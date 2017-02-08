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08.02.2017 12:00

В Госдуме приняли поправку о бессрочной бесплатной приватизации

На пленарном заседании Госдумы депутаты приняли поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации, передает ТАСС.

Изменения были внесены в рамках второго чтения законопроекта, который в первоначальной редакции пролонгировал это право до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан, в том числе для крымчан и жителей аварийных домов.

Уточняется, что парламентарии признали, что положение закона о введении в действие Жилищного кодекса России, согласно которому бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года, утратило силу.

Ранее сообщалось, что администрация президента России поддержала идею бессрочной приватизации.

Источник: "Газета.ру"


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