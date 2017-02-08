В Нигерии пираты захватили в заложники моряков из России и Украины

Посольство России в Нигерии подтвердило, что пираты захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка в территориальных водах Нигерии, передает ТАСС.

«В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean. С борта подвергшегося пиратскому нападению судна похищены семь граждан России и гражданин Украины», — сообщили в посольстве.

Отмечается, что посольство обратилось к властям Нигерии с просьбой помочь с поиском похищенных.

Ранее захваченных в декабре нигерийскими пиратами российских моряков удалось освободить.