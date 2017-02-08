Десятилетняя девочка спасла пятерых родственников из горящего дома под Белгородом

В Белгородской области десятилетняя девочка спасла из горящего дома трех братьев и двух сестер, передает 8 февраля РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.

«Оказаться героем может каждый, независимо от возраста, пола, образования или физических возможностей. Главное — в экстренной ситуации проявить силу духа, смелость и упорство в борьбе с обстоятельствами. Десятилетняя девочка Юлия Чернова проявила все эти качества наравне со взрослым человеком, спасая трех братьев и двух сестер из горящего дома», — отметили в МЧС.

Сообщается, что девочка играла вместе с братьями и сестрами (2008, 2009, 2011, 2013, 2015 года рождения), когда мать ушла за дровами. Дома не было газа, он отапливался печью. Когда начался пожар, Юля попыталась потушить его водой, однако пламя было слишком сильным. Юля разбила окно в комнате, после чего вытащила детей из дома на одеяло, которое предварительно выбросила на улицу.

После того как на помощь пришел сосед, она потеряла сознание. В данный момент ее здоровью ничего не угрожает. В результате пожара вся мебель, вещи и документы, находившиеся в доме, были уничтожены.