Военный метёт петербургские дворы за самовольный вояж по России

Дезертировавший из части под Петербургом военнослужащий не смог оплатить 50 тысяч уголовного штрафа за «самоволку». Приставы пошли навстречу любителю путешествий и устроили проштрафившегося на работу дворником.

Как сообщает 8 февраля пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу, 26-летний мужчина на 3 года заключил контракт с армией, но в середине срока заскучал и сорвался в путешествие. Наведавшись в столицу, в Петербург и в Грозный, мужчина через две недели вернулся в воинскую часть в поселке Токсово Всеволожского района. За самовольные каникулы гарнизонный военный суд назначил дезертиру 50 тысяч рублей уголовного штрафа. Осужденный заплатил 10 тысяч и принес квитанцию в Полюстровский отдел Красногвардейского района УФССП России по Петербургу, пообещав погасить остальное позднее. Отчаявшись дождаться большей части штрафа, приставы добились для контрактника замены наказания на 80 часов обязательных работ.

Теперь военный метёт улицы Петербурга под бдительным контролем приставов.