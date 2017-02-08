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08.02.2017 11:23

Единоросс опроверг сексуальную связь с главой Приморского района Петербурга

Депутат петербургского ЗакСа Андрей Анохин публично сообщил о том, что у него нет сексуальной связи с главой Приморского района Николаем Цедом. Такое необычное заявление он сделал в связи с тем, что Николай Цед не предоставил ему приемную для ведения встреч с избирателями. Несмотря на это, Анохин отказался считать себя «цедофилом» или «цедофобом».

Заявление о том, что с чиновником у него нет сексуальной связи, Анохин сделал на заседании ЗакСа 8 февраля.

Согласно депутатскому запросу Анохина, в ноябре ему предложили приемную на Богатырском проспекте, 4, однако до фактической передачи помещения депутату не дошло, после чего ему предложили помещение меньшей площади на аллее Котельникова, что ему не понравилось. Тем не менее и эту приемную депутату также не удалось получить. «В пятницу мне звонят из КИО и сообщают, что глава района Николай Цед приехал к вице-губернатору Михаилу Мокрецову и сказал, что я отказался от приемной. Это прямое нарушение закона города», – возмутился единоросс.

Депутат Максим Резник уточнил у Анохина, не стал ли он теперь «цедофобом» (в прошлом году парламентарий назвал своего коллегу «цедофилом»). «У меня нет сексуальной связи с главой района», – ответил Анохин, а также уточнил, что не готов инициировать отставку главы района, так как его сдерживают обязательства, данные фракции «Единой России».


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