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Общество
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08.02.2017 11:46

В Петербурге поймали антиквара-контрабандиста

Петербургскому торговцу антиквариатом пришлось прикрыть торговлю после визита сотрудников полиции и таможни. Десятки привезенных из Европы предметов старины потянули на уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба Балтийской таможни 8 февраля, в сентябре 2015 года на Морской вокзал в Петербурге на пароме «Принцесса Анастасия» прибыл пассажир с внушительным багажом. Его автомобиль был нагружен антиквариатом — бра, фруктовницами, люстрами. В багаже обнаружился даже диван. В декларации петербуржец указал, что 90 предметов, которые представляют культурную ценность, он везет из Финляндии исключительно для личных нужд и оценивает их в 1,1 млн рублей, на чём и был отпущен с миром. Однако спустя некоторое время оперативники увидели вещи в продаже в антикварном магазине и в Интернете. Цены отличались от указанных в декларации, и отнюдь не в меньшую сторону. Выяснилось, что мужчина зарабатывает торговлей предметами старины.

За обман сотрудников таможни он стал фигурантом уголовного дела о незаконном перемещении культурных ценностей через границу. Коммерсанту грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Антиквариат


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