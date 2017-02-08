В СБУ прокомментировали гибель комбата ДНР Гиви

В Службе безопасности Украины проверяют информацию о гибели под Донецком командира батальона ополченцев "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви"), сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы должны ее проверить. Мы пока не контролируем временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей", – заявил Тандит в эфире телеканала "112 Украина" в среду, отвечая на вопрос относительно гибели комбата ДНР.

По его словам, если данная информация подтвердится, то это будет свидетельствовать о том, что люди, связанные с вооруженными формированиями Донбасса, "зачищаются определенными службами там, за линией соприкосновения, но это лишь предположение".

По данным министерства обороны ДНР, Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб в среду ранним утром в результате теракта в пригороде Донецка.

В прокуратуре ДНР, в свою очередь, заявили, что теракт, унесший жизнь Толстых, был организован украинской диверсионно-разведывательной группой.