Петербуржца задержали по делу группы хакеров, укравших у банков миллиард

Сотрудники полиции совместно с ФСБ поймали киберпреступников, которые за три года украли более миллиарда у банков первой сотни российского рейтинга. В участии в хакерских атаках подозревают еще девять человек, в числе которых житель Петербурга.

Как сообщили 8 февраля в пресс-службе ГУ МВД России, 25 января этого года в деле группировки, работавшей по всем направлениям преступности в банковской сфере, появилось еще девять подозреваемых из Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Тверской и Свердловской областей. Один из них ждет суда под стражей.

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за многочисленности участников уникальной группировки, которая собиралась парализовать банковскую систему РФ, операцию проводили в три этапа с финальным в ноябре 2015 года.

Следующая операция была проведена в мае 2016 года, когда совместными усилиями МВД и ФСБ прекратили работу хакеров из 17 регионов страны. По данным МВД России, 50 участников группировки с 2013 года перевели больше миллиарда рублей со счетов клиентов российских финансовых учреждений. Этим злоумышленники не ограничились. В их резюме, среди прочего, есть и взлом объектов критически важной инфраструктуры, в числе которых промышленные предприятия России.

Сотрудники правоохранительных органов в результате обысков по 34 адресам изъяли не только почти сотню единиц компьютерной техники, всевозможных носителей информации, средств связи, но и холодное оружие, а также 4,5 миллиона рублей.

К настоящему моменту к уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации и за организацию преступного сообщества привлечено 27 организаторов и участников группы хакеров, 19 из них под арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.