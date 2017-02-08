«Строительный трест» открывает продажи в комплексе GRANI в Петроградском районе

Компания «Строительный трест» начинает реализацию апартаментов и коммерческих помещений в многофункциональном комплексе GRANI, строящемся на Б. Зелениной ул., 24 в Петроградском районе.

Многофункциональный комплекс GRANI – уникальный проект в портфеле компании «Строительный трест». Комплекс зданий расположен в историческом центре Санкт-Петербурга на Петроградской стороне, рядом со станцией метро «Чкаловская». Название комплекса появилось неслучайно – проект соединяет в себе все грани жизни современного человека: дом, семью, работу, отдых и спорт.

АО «Строительный трест»

«Наша компания приступает к реализации нового для себя направления – строительство апарт-отелей. Сегодня в некоторых европейских городах доля людей, арендующих жилье, достигает 50%. В России этот формат активно развивается в Москве и Петербурге. И категория людей, которые не хотят покупать квартиру, привязываясь к одному месту, уже сформировалась. Важным моментом являет то, что строительство апарт-отелей в Петербурге сегодня становится альтернативой строительству жилых объектов в деловой зоне города, где на сегодняшний день уже практически нет участков под застройку», говорит Беслан Берсиров, заместитель генерального директора АО «Строительный трест».

В МФК GRANI входят два бизнес-центра класса В+, а также апарт-отель бизнес-класса площадью 9,4 тыс. кв. метров. Здесь будут представлены апартаменты на любой вкус от 35 до 110 кв. метров с несколькими спальнями. В апартаментах предусмотрены террасы, застекленные балконы и лоджии. Помещения реализуются без отделки. Но покупатели смогут заказать отделку и мебель в соответствии с разработанным дизайн-проектом.

В состав комплекса также входит двухуровневая подземная парковка на 234 машино-места, современный фитнес-центр площадью 1,4 тыс. кв. метров. Во встроенных коммерческих помещениях на первых этажах будут работать кафе и рестораны, магазины и офисные помещения. Интерьеры во всем комплексе будут выполнены в современном стиле с использованием природных материалов: камня, дерева и натуральных тканей.

Справка о компании АО «Строительный трест»

