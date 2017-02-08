Макаров назвал вице-спикера Дроздова «лучшим представителем народа», выстрадавшим место в ЗакСе

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назвал своего коллегу единоросса вице-спикера Анатолия Дроздова выстрадавшим место в ЗакСе и олицетворяющим лучшее в характере русского народа. Соответствующее заявление председатель парламента сделал в ходе поздравления Дроздова с днем рождения на заседании ЗакСа Петербурга 8 февраля.

«Вся его судьба – это не просто цепь событий и дел, но и цепь колоссальных испытаний. Он один из самых выдающихся разработчиков управления системы связи и управления войсками. Столько, сколько сделал для укрепления национальной безопасности Дроздов, мало кто сделал. Сейчас он продолжает заниматься наукой и депутатской деятельностью. Анатолий Владимирович не просто достойный офицер, вы человек, который олицетворяет лучшее в характере нашего народа. Поздравляя с вашим юбилеем, убежден, что у нас с вами годы и десятилетия совместной работы», – заявил спикер с трибуны, после чего подарил Дроздову цветы и медаль.

Напомним, что Дроздов прославился тем, что попал на видео выборов 2011 года с расческой в руках и застрявшей в урне пачкой бюллетеней. Журналисты предположили, что расческой Дроздов пытался протолкнуть пачку в урну.

На инцидент обратили внимание вновь после конфликта в ЗакСе уже 6-го созыва, когда между корреспондентом «Новой газеты» Александрой Гармажаповой и вице-спикером Анатолием Дроздовым произошла перепалка: единоросс исказил фамилию корреспондента, та в свою очередь назвала его «расческой».