Рабочего Усть-Ижорского фанерного завода затянуло в сушильный станок

Врачи спасают работника фанерного завода в Колпинском районе Петербурга, которого затянуло шарфом в станок.

Как стало известно «Фонтанке», ЧП произошло на предприятии «Усть-Ижорский фанерный завод» в поселке Понтонный около 22 часов седьмого февраля. По предварительной информации, 46-летнего рабочего шарфом затянуло в станок для сушки фанеры. Мужчина получил перелом одного шейного позвонка, а также ушибы и ссадины лица и головы.

Пострадавший находится в реанимации городской больницы №26.