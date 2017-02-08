Bank of America открыл три отделения без персонала

Bank of America начал открывать полностью автоматизированные отделения, где нет персонала. В них можно будет получить ипотеку, автокредит или оформить кредитную карту. За последний месяц появилось уже три таких отделения, сообщила журналистам представитель финансовой организации Энн Пейс.

По ее словам, в этих отделениях клиенты смогут не только воспользоваться банкоматами, но и оформить ипотеку, автокредит или кредитную карту. Помогать им будут сотрудники других отделений с помощью видеосвязи.

Как пояснила Пейс, открыть отделения без персонала Bank of America решил, чтобы оптимизировать расходы. По ее словам, размер новых офисов, открытых в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Денвере (штат Колорадо), составляет примерно четверть обычного филиала с персоналом.

Как ранее заявил сооснователь банка Дин Атанасиа, в 2018 году кредитная организация планирует открыть 50–60 новых отделений. В то же время Пейс заявила, что банк также закроет часть филиалов на некоторых рынках. За минувший год Bank of America открыл 31 новое отделение.