Еще
12:21 08.02.2017
Пришлите свою новость!
12:10
Биржевой мост будут разводить две ночи подряд
12:03
Скорая помощь попала в ДТП на Богатырском
12:00
В Госдуме приняли поправку о бессрочной бесплатной приватизации
11:52
В Нигерии пираты захватили в заложники моряков из России и Украины
11:46
В Петербурге поймали антиквара-контрабандиста
11:36
Десятилетняя девочка спасла пятерых родственников из горящего дома под Белгородом
11:31
Военный метёт петербургские дворы за самовольный вояж по России
11:23
Единоросс опроверг сексуальную связь с главой Приморского района Петербурга
11:17
В СБУ прокомментировали гибель комбата ДНР Гиви
11:02
Петербуржца задержали по делу группы хакеров, укравших у банков миллиард
10:53
Макаров назвал вице-спикера Дроздова «лучшим представителем народа», выстрадавшим место в ЗакСе
10:44
Финский МИД просит финнов в России не ходить по ночам пьяными и в одиночку
10:38
Рабочего Усть-Ижорского фанерного завода затянуло в сушильный станок
10:33
Bank of America открыл три отделения без персонала
10:24
Медлительные воры в медицинских масках не успели вскрыть банкомат на Парнасе
10:15
СМИ: Гиви взорвали в его рабочем кабинете
10:09
В Приморском районе мужчина упал с 10 этажа
10:03
Петербургские пограничники опровергли слухи о проблемах с крымскими госномерами на границе
09:57
Трамп в разговоре с Эрдоганом назвал Турцию стратегическим партнером
09:49
По пути из Петербурга в Москву пропали 20 тонн бананов
09:41
Морские события Петербурга презентуют на выставке яхт и катеров в Хельсинки
09:33
В Петербурге задержали фальшивомонетчика
09:26
В ДНР сообщили о гибели командира батальона "Сомали" Гиви
09:25
Петербуржец получил ножом в спину в вагоне метро
09:17
Петербурженка попала в реанимацию после катания на «ватрушке»
09:09
На парковке завода Nokian Tyres прогремел взрыв, есть пострадавший
09:01
Грабители оставили без миллиона пожилых супругов на Замшиной
08:53
В Киеве разгромили выставку, посвященную Евромайдану
08:45
Режиссер «Матильды» попросил Юрия Чайку заняться экстремистами и депутатом Поклонской
08:37
В ДНР предложили план по урегулированию ситуации в Донбассе
08:29
В Приморье избили журналиста Regnum
08:21
Девятилетний мальчик выпал с балкона на Планерной
08:13
Прикрывающие Москву подразделения ПВО привели в высшую готовность
08:05
В квартире на Седова выгорели кухня и балкон
00:50
СМИ: Паралимпийцев из РФ не допустят до чемпионата мира 2017 года
00:45
Имущественный блок Смольного вновь реформируют. Полномочия КИО урезают
00:34
В Гатчине коллекторы исписали краской стены в подъезде и залили пеной двери
00:26
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
00:11
Чуркин рассказал о мечтах стать актёром
07/02
Украина не получила поддержки Совбеза ООН из-за ситуации в Донбассе
07/02
Цены на нефть снижаются
07/02
Петербургский институт детских инфекций поменял статус
07/02
Аудиторы: Россия станет первой экономикой Европы к 2050 году
07/02
В центре Петербурга горел жилой дом
07/02
Новая школа: Рэп про Ивана Грозного, хайп и батл с Хованским
07/02
Азербайджану выдали российско-израильского блогера
07/02
Минфин предлагает повысить минимальную цену на водку
07/02
На юге Ленобласти похолодает до минус 28
07/02
Северокорейского диссидента оставят в Санкт-Петербурге
07/02
В Тольятти найден мёртвым знаток «Своей игры»
07/02
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело экс-губернатора Хорошавина
07/02
Посольство России может остаться без земли в Киеве
07/02
На борту самолета Милан-Москва у пассажира случился инфаркт
07/02
Путин подписал закон о штрафах за утечку персональных данных
07/02
Меркель назвала преждевременным снятие санкций с России
07/02
В Минфине назвали новую минимальную цену "пол-литры"
07/02
Госдума поддержит закон о депортации футбольных хулиганов
07/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 февраля
07/02
Ректоры петербургских вузов обратились к губернатору с письмом о поддержке передачи Исаакия РПЦ
07/02
Россия - третья с конца по цифровой культуре в Интернете
07/02
В США усыпили рогозуба Дедушку
07/02
Хакер взломал 150 тысяч принтеров, чтобы предупредить о киберугрозах
07/02
В Петербурге в психиатрической больнице хотят открыть «Дом милосердия»
07/02
Петербург поделился с Симферополем уборочной техникой
07/02
В Василеостровской прокуратуре обнаружили, что их "лояльность" оценили в 300 тысяч ежемесячно
07/02
В Финляндии сняли свой ролик для Трампа
07/02
Петербург может принять летние Олимпийские игры в 2028 году
07/02
Лавров рассказал о вкладе Трампа в борьбу с терроризмом
07/02
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
07/02
В Госдуме РФ назвали обоснованными любые расходы на оборону
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
08.02.2017 10:33

Bank of America открыл три отделения без персонала

Bank of America начал открывать полностью автоматизированные отделения, где нет персонала. В них можно будет получить ипотеку, автокредит или оформить кредитную карту. За последний месяц появилось уже три таких отделения, сообщила журналистам представитель финансовой организации Энн Пейс.

По ее словам, в этих отделениях клиенты смогут не только воспользоваться банкоматами, но и оформить ипотеку, автокредит или кредитную карту. Помогать им будут сотрудники других отделений с помощью видеосвязи.

Как пояснила Пейс, открыть отделения без персонала Bank of America решил, чтобы оптимизировать расходы. По ее словам, размер новых офисов, открытых в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Денвере (штат Колорадо), составляет примерно четверть обычного филиала с персоналом.

Как ранее заявил сооснователь банка Дин Атанасиа, в 2018 году кредитная организация планирует открыть 50–60 новых отделений. В то же время Пейс заявила, что банк также закроет часть филиалов на некоторых рынках. За минувший год Bank of America открыл 31 новое отделение.

 

 

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
03.02.2017 10:28

Московские абоненты Tele2 получат скидку на такси Gett

Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2»
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01

Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»

В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Tele2
01.02.2017 10:41

Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе

Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Bank of America открыл три отделения без персонала
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Куда не уехал петербургский автопром
Аудиторы: Россия станет первой экономикой Европы к 2050 году
Минфин предлагает повысить минимальную цену на водку
Гендиректор Уралвагонзавода назвал сроки выпуска в серию танка «Армата»
AliExpress сохранит возможность бесплатной доставки в Россию
В поисках французского круассана
CМИ: Дефицит молока в России спровоцирует скачок цен на продукцию
В банке «Пересвет» сократилась доля РПЦ
Куда не уехал петербургский автопром
В поисках французского круассана
«Светлана» распродает активы
Три ЖКС за 500 баксов
Черная театральная касса
Фармкластер принял таблетку роста
Телекомы перетягивают провод
Смольный доверил уборку «Фаэтону»
Как в «Полежаевском парке» продавали квартиры дважды
Открой бизнес на Колыме
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Новая школа: Рэп про Ивана Грозного, хайп и батл с Хованским

Премия Стржельчика: Чтобы помнили

Петербуржец открыл машину за 11 млн рублей топором

Убийца бутербродов — сэндвич с квашеной капустой

"Колдовские художники" выставляют страшилки к столетию революци

ГомеоПатовая ситуация: Академия наук назвала гомеопатию лженаукой

Новости компаний
Tele2
03.02.2017 10:28
Московские абоненты Tele2 получат скидку на такси Gett
Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2»
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00
Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
Boxberry
26.01.2017 16:38
Бизнесменам предлагают протестировать доставку документов от Boxberry
Служба доставки Boxberry предлагает юридическим лицам Санкт-Петербурга протестировать свои услуги. До конца марта предприниматели могут отправлять документы, деловые письма и посылки со скидкой 10% на базовый тариф.
garant.spb.ru
25.01.2017 14:57
Пользователи ИПО ГАРАНТ могут получить электронную подпись для судов
С 1 января 2017 года действует новый порядок электронной подачи документов в Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции РФ и арбитражные суды РФ.
Tele2
17.01.2017 11:23
Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
Tele2
30.12.2016 13:28
Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА
Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.