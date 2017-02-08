Медлительные воры в медицинских масках не успели вскрыть банкомат на Парнасе

Сигнал тревоги вспугнул налетчиков, пытавшихся обокрасть Сбербанк в Выборгском районе Петербурга. Воры не успели вскрыть банкомат, зато смогли унести ноги.

Как стало известно «Фонтанке», покушение на кражу произошло в отделении Сбербанка на улице Федора Абрамова в половине четвертого утра 8 февраля. Отряд частного охранного предприятия приехал на место через шесть минут после поступления сигнала тревоги. Выяснилось, что двое неизвестных проникли в помещение и попытались отключить один из банкоматов. ЧОПовцы обнаружили, что преступники смогли отсоединить от аппарата верхнюю пластиковую панель, но деньги забрать не успели. По данным «Фонтанки», оба мужчины надели капюшоны и скрыли лица за медицинскими масками.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка, попытка вскрытия банкомата предотвращена благодаря оперативным действиям правоохранительных органов. Денежные средства не пострадали, коммерческое учреждение оказывает содействие силовикам в поиске преступников.

Ночной налет на работу офиса не повлиял.