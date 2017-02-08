СМИ: Гиви взорвали в его рабочем кабинете

Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб при взрыве у себя в кабинете.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

В министерстве обороны непризнанной республики заявили, что в ДНР усилены меры безопасности, и призвали жителей сохранять спокойствие, а в случае выявления подозрительных лиц сообщать об этом в органы госбезопасности.

Напомним, полковник Толстых погиб 8 февраля около 06.12 утра по московскому времени. В Минобороны ДНР назвали случившееся терактом.