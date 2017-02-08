СМИ: Гиви взорвали в его рабочем кабинете
Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб при взрыве у себя в кабинете.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
В министерстве обороны непризнанной республики заявили, что в ДНР усилены меры безопасности, и призвали жителей сохранять спокойствие, а в случае выявления подозрительных лиц сообщать об этом в органы госбезопасности.
Напомним, полковник Толстых погиб 8 февраля около 06.12 утра по московскому времени. В Минобороны ДНР назвали случившееся терактом.
Справка:
В апреле прошлого года на Толстых было совершено покушение. По словам ополченца Егора Донецкого, неизвестные попытались подорвать машину комбата. Об еще одном покушении на командира сообщалось в марте 2015 года.
Михаил Толстых командовал батальоном «Сомали». Из-за действий подразделения украинские силовики понесли серьезные потери в ходе боев за Донецкий аэропорт и столкновений под Иловайском. Летом 2016 года МВД Украины объявило его в розыск.