Трамп в разговоре с Эрдоганом назвал Турцию стратегическим партнером

Белый дом сообщил о деталях телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который состоялся 7 февраля.

В ходе беседы лидеры отметили близкие и давние отношения двух стран, а также подтвердили свою приверженность к борьбе с терроризмом «в любых формах».

Кроме того, Трамп вновь назвал Турцию стратегическим партнером и союзником по альянсу НАТО. Президент США также приветствовал вклад Анкары в борьбу с группировкой «Исламское государство».

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.