По пути из Петербурга в Москву пропали 20 тонн бананов

Полиция разыскивает груженный бананами грузовик с прицепом, который потерялся, выехав в Москву из морского порта Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию 7 февраля обратился 40-летний петербургский предприниматель, который заявил, что принадлежащий ООО «Манго» груз может быть похищен. Тысячу коробок бананов отправили ещё 1 февраля с завода «Моргидрострой». Последний раз автомобиль с прицепом марки «Ивеко» видели выезжающим с территории морского порта Петербурга. В поселок Малино Московской области фрукты должны были доставить 4 февраля.

Груз к месту назначения до сих пор не добрался, и неизвестно, где находится машина.