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08.02.2017 09:26

В ДНР сообщили о гибели командира батальона "Сомали" Гиви

Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб в результате теракта, заявил 8 февраля журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сегодня в 06.12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали", полковник Михаил Толстых, известный как Гиви. Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа", — цитирует заявление представителя оборонного ведомства РИА Новости.

Подробности пока неизвестны.

Справка:

В апреле прошлого года на Толстых было совершено покушение. По словам ополченца Егора Донецкого, неизвестные попытались подорвать машину комбата. Об еще одном покушении на командира сообщалось в марте 2015 года.

Михаил Толстых командовал батальоном «Сомали». Из-за действий подразделения украинские силовики понесли серьезные потери в ходе боев за Донецкий аэропорт и столкновений под Иловайском. Летом 2016 года МВД Украины объявило его в розыск.


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