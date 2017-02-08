В Петербурге задержали фальшивомонетчика

Пачку фальшивых тысячных купюр полицейские нашли в банкомате во Фрунзенском районе Петербурга. Обнаружили силовики и автора «легализации».

Как стало известно «Фонтанке», сотрудники экономической полиции Фрунзенского района искали фальшивомонетчика несколько месяцев, после того, как изъяли 20 поддельных купюр достоинством 1000 рублей образца 1997 года из автомата по выдаче денежных средств на Бухарестской улице.

6 февраля поиски увенчались успехом: был задержан подозреваемый – 27-летний уроженец Вологодской области. По версии следствия, он изготовил подделки из остатков и фрагментов подлинных тысячных купюр.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). После допроса подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.