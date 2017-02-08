Петербуржец получил ножом в спину в вагоне метро

Со станции метро «Сенная» на скорой увезли раненого петербуржца. По его словам, удар ножом молодой человек внезапно получил от неизвестного ему пассажира.

Как стало известно «Фонтанке», к дежурной по станции метро «Сенная площадь» в половине девятого утра 7 февраля обратился молодой человек, который сообщил, что он ранен.

Впоследствии 18-летний парень объяснил полицейским, что удар ножом получил на станции «Технологический институт». На пути от «Купчино» высокий незнакомец в черной куртке толкал молодого человека, а при выходе на «Технологическом институте» толкнул с особенной силой и порезал ему спину.

Обстоятельства произошедшего выясняются.