Петербурженка попала в реанимацию после катания на «ватрушке»

Восемнадцатилетняя девушка врезалась на «ватрушке» в дерево в Петербурге . Врачи поместили пострадавшую в отделение интенсивной терапии.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел около 17 часов 7 февраля на Театральной улице в поселке Можайском. По предварительной информации, трое друзей – парень и две девушки – приехали туда в морозный день покататься с горки на «ватрушке». Во время одного из таких заездов, когда в надувном круге были две девушки, те не справились с управлением и врезались в дерево. Одна из катавшихся отделалась синяками и испугом, а вот вторая с подозрением на перелом бедра и травмы головы и поясницы была госпитализирована в НИИ скорой помощи.