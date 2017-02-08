Грабители оставили без миллиона пожилых супругов на Замшиной

Злоумышленники в масках с прорезями для глаз, воспользовавшись наручниками и скотчем, обездвижили супружескую пару пенсионеров и похитили из их квартиры в Калининском районе Петербурга без малого миллион рублей.

Как стало известно «Фонтанке», квартиру в доме №25/3 на Замшиной улице ограбили в районе 9 часов утра понедельника, 7 февраля. 69-летнего петербуржца злоумышленники в масках подкараулили прямо у дверей собственного жилища. Трое мужчин втолкнули пожилого человека в помещение, избили его и сковали руки наручниками. Видимо, второго комплекта не было, поэтому руки 68-летней жены пострадавшего обмотали скотчем. Обездвижив хозяев, незваные гости спокойно обыскали жилплощадь и ушли, прихватив 980 тысяч рублей.

Избитый пожилой человек после посещения грабителей обратился в больницу, где ему диагностировала черепно-мозговую травму, перелом двух ребер и множественные ушибы и ссадины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Обстоятельства выясняются.