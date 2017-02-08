Режиссер «Матильды» попросил Юрия Чайку заняться экстремистами и депутатом Поклонской

Режиссер Алексей Учитель просит Генеральную прокуратуру РФ оградить создателей фильма «Матильда» и работников прокатных организаций от угроз экстремистов и публичных измышлений депутата Госдумы Натальи Поклонской. Свое обращение на имя гепрокурора Юрия Чайки режиссер объясняет «обстоятельствами нагнетания необъяснимой с позиций здравого смысла истерии по поводу создания» им «художественного фильма «Матильда», якобы оскорбляющего религиозные чувства верующих и имеющего целью опорочить святых православной церкви».

В заявлении, копия которого появилась 8 февраля у «Фонтанки», Учитель выражает недоумение тем, что «не будучи ни историком, ни искусствоведом, ни кинокритиком, госпожа Поклонская не только безосновательно судит о неизвестном ей и еще даже не созданном художественном произведении, но еще и пытается инкриминировать его авторам целый ряд уголовных преступлений: от оскорбления чувств верующих до вмешательства в частную жизнь покойного Государя Российского». «Свои криминологические версии и домыслы госпожа Поклонская не только активно размещает и комментирует в сети Интернет, но еще и требует их проверки Генеральной прокуратурой из раза в раз, по мере разрастания версий и, опираясь на депутатские полномочия», – отмечается в документе.

Не секрет, что Поклонская уже не в первый раз обращает свое внимание на деятельность известного кинорежиссера. С особым пристрастием депутат пытается доказать, что «фильм «Матильда. Тайна дома Романовых», называемый историческим блокбастером, является оскорблением религиозных чувств православных верующих», а «авторы картины, прикрываясь словами о свободе творчества, помимо всего прочего, грубо нарушают право на неприкосновенность частной жизни государя Николая Александровича Романова и Его Семьи». Парламентарий признается, что сама она «этот фильм не смотрела, ни конца, ни начала не видела», но, тем не менее, по ее мнению, в действиях создателей киноленты содержатся признаки состава ряда уголовных преступлений.

По словам статс-секретаря Федеральной палаты адвокатов (ФПА), экс-сенатора Константина Добрынина, который выступает в качестве адвоката режиссера по этому делу, за последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала так много разного и бросила столько обвинений, что оставить их без внимания уже невозможно. «С одной стороны, можно было бы просто отшутиться, ссылаясь хотя бы на то, что у российского юриста Поклонской нет российского юридического образования, но, к нашему общему сожалению, теперь она не просто юрист или региональный прокурор, но и российский законодатель, а, значит, кто-то обязан дать правовую оценку её специфическому пониманию российского права и законодательства», – заявил «Фонтанке» Добрынин, пообещав «взять шефство над депутатом с тем, чтобы подтянуть её юридические знания до уровня базовых».

Адвокат подчеркнул, что главная опасность подобных действий Поклонской заключается «даже не в том, что российский законодатель не знает российских законов, а в том, что вслед за её действиями, фантазиями и корявыми юридическими интерпретациями, словно из преисподни, выползает сказочная нечисть: персонажи, которые призывают сжигать кинотеатры и угрожают насилием любому».

Так, некая православная организация «Христианское Государство – Святая Русь» прямыми угрозами поджогов, кровопролития, массовых беспорядков и гражданской войны уже потребовала запрета выхода фильма на экраны, адресуя эти угрозы как создателям фильма, так и прокатным организациям и тем людям, кто не разделяет их точку зрения.

Алексей Учитель уже обратился в МВД и Генпрокуратуру с просьбой организовать проведение проверок в связи с возможным наличием в действиях членов Всероссийской общественной православной организации «Христианское государство – Святая Русь» признаков преступлений, предусмотренных ч.2 ст.128.1 (клевета), ч.3 ст.212 (массовые беспорядки), ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).