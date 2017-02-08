В Киеве разгромили выставку, посвященную Евромайдану

В Центре визуальной культуры в Киеве группа неизвестных уничтожила экспозицию, представленную на выставке о событиях после Евромайдана.

Об этом «Громадське радио» сообщила сотрудница Центра визуальной культуры. По ее словам, инцидент произошел накануне, 7 февраля. Неизвестные избили человека, который охранял выставку, и брызнули ему в глаза спреем из баллончика.

«Затем они уничтожили все работы. Уничтожили даже наш обогреватель», — подчеркнула сотрудница. По ее словам, полиция приехала в Центр визуальной культуры через полчаса, когда неизвестные уже скрылись.

По мнению женщины, нападавшие были одеты так, как «одеваются участники ультраправых группировок».

Автором работ, представленных на выставке «Потерянная возможность», является активист организаций «Черная радуга» и ЛКПД Давид Чичкан, говорится на сайте Центра визуальной культуры.

Выставка посвящена «ситуации после Майдана в Украине». По мнению автора, «Майдан является упущенной возможностью для украинского общества для достижения социальной революции», которая позволила бы «обрести достойные условия жизни».