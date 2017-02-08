В ДНР предложили план по урегулированию ситуации в Донбассе

Командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подготовило и обнародовало план нормализации обстановки на линии соприкосновения сторон.

Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Мы подготовили свои предложения по полному прекращению огня и разведению сторон вдоль всей линии соприкосновения. Он был готов еще 4 февраля, и до сегодняшнего дня документ проходил ряд согласований, в том числе с ОБСЕ», — сообщили в командовании самопровозглашенной республики.

План предусматривает «незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и его строгое выполнение на всей линии соприкосновения» и «отвод всех запрещенных соответствующими документами вооружений в определенные данными документами места хранения».

Кроме того, в нем предусматривается «предоставление беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в том числе в места отвода и хранения вооружений, попадающих под требования соответствующих соглашений». Командование ДНР также предлагает создать в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции зону без вооружений и любых военных подразделений.

Последний пункт — запрет любых наступательных действий и запрет на сближение сторон.

В командовании ДНР заявили, что передали план украинской стороне, однако украинское командование «полностью проигнорировало инициативу». Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался стать посредником между сторонами конфликта.