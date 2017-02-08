В Приморье избили журналиста Regnum

В городе Дальнегорске в Приморье избили журналиста информационного агентства Regnum Алексея Иванова. Работник СМИ связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью.

По словам супруги репортера Светланы, у Иванова черепно-мозговая травма.

"У мужа черепно-мозговая травма. Еще не известно, когда его выпишут. Сегодня ждет результаты обследования, томографии", — сказала женщина 8 февраля.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский взял под личный контроль расследование нападения на сотрудника Regnum.

"Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона", – заявил чиновник.

В свою очередь в отделе информации и общественных связей УМВД РФ по Приморью сообщили, что по факту избиения мужчины проводится проверка. В ведомстве не стали уточнять имя пострадавшего.

"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Дальнегорский" поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала о том, что около одного из домов на улице Осипенко она обнаружила мужчину с телесными повреждениями. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада медиков. Полицейские опросили потерпевшего. Тридцатилетний мужчина госпитализирован. По факту причинения телесных повреждений полиция проводит проверку", — сообщили в пресс-службе.