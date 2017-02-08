Прикрывающие Москву подразделения ПВО привели в высшую готовность

Части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО), которые несут боевое дежурство по обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом 8 февраля сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Тревога объявлена в рамках внезапной проверки Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты», — уточнили в ведомстве. Личный состав дивизионов зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» приступил к совершению маршей на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные районы.

«В ходе совершения маршей расчеты отработали нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности», — добавили в Минобороны. После прибытия в места назначения расчеты «приступят к развертыванию техники, проведению контроля функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство».

Утром 7 февраля в ВКС приказом президента России Владимира Путина объявлена проверка боеготовности. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что она запущена «для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач». Впоследствии появилось видео проверки.