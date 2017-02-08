Еще
09:06 08.02.2017
Пришлите свою новость!
09:01
Грабители оставили без миллиона пожилых супругов на Замшиной
08:53
В Киеве разгромили выставку, посвященную Евромайдану
08:45
Режиссер «Матильды» попросил Юрия Чайку заняться экстремистами и депутатом Поклонской
08:37
В ДНР предложили план по урегулированию ситуации в Донбассе
08:29
В Приморье избили журналиста Regnum
08:21
Девятилетний мальчик выпал с балкона на Планерной
08:13
Прикрывающие Москву подразделения ПВО привели в высшую готовность
08:05
В квартире на Седова выгорели кухня и балкон
00:50
СМИ: Паралимпийцев из РФ не допустят до чемпионата мира 2017 года
00:45
Имущественный блок Смольного вновь реформируют. Полномочия КИО урезают
00:34
В Гатчине коллекторы исписали краской стены в подъезде и залили пеной двери
00:26
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
00:11
Чуркин рассказал о мечтах стать актёром
07/02
Украина не получила поддержки Совбеза ООН из-за ситуации в Донбассе
07/02
Цены на нефть снижаются
07/02
Петербургский институт детских инфекций поменял статус
07/02
Аудиторы: Россия станет первой экономикой Европы к 2050 году
07/02
В центре Петербурга горел жилой дом
07/02
Новая школа: Рэп про Ивана Грозного, хайп и батл с Хованским
07/02
Азербайджану выдали российско-израильского блогера
07/02
Минфин предлагает повысить минимальную цену на водку
07/02
На юге Ленобласти похолодает до минус 28
07/02
Северокорейского диссидента оставят в Санкт-Петербурге
07/02
В Тольятти найден мёртвым знаток «Своей игры»
07/02
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело экс-губернатора Хорошавина
07/02
Посольство России может остаться без земли в Киеве
07/02
На борту самолета Милан-Москва у пассажира случился инфаркт
07/02
Путин подписал закон о штрафах за утечку персональных данных
07/02
Меркель назвала преждевременным снятие санкций с России
07/02
В Минфине назвали новую минимальную цену "пол-литры"
07/02
Госдума поддержит закон о депортации футбольных хулиганов
07/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 февраля
07/02
Ректоры петербургских вузов обратились к губернатору с письмом о поддержке передачи Исаакия РПЦ
07/02
Россия - третья с конца по цифровой культуре в Интернете
07/02
В США усыпили рогозуба Дедушку
07/02
Хакер взломал 150 тысяч принтеров, чтобы предупредить о киберугрозах
07/02
В Петербурге в психиатрической больнице хотят открыть «Дом милосердия»
07/02
Петербург поделился с Симферополем уборочной техникой
07/02
В Василеостровской прокуратуре обнаружили, что их "лояльность" оценили в 300 тысяч ежемесячно
07/02
В Финляндии сняли свой ролик для Трампа
07/02
Петербург может принять летние Олимпийские игры в 2028 году
07/02
Лавров рассказал о вкладе Трампа в борьбу с терроризмом
07/02
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
07/02
В Госдуме РФ назвали обоснованными любые расходы на оборону
07/02
Экс-глава МИД Финляндии: В стране нарастает истерия, связанная с безопасностью
07/02
Жители уральского города испугались табличек со шрифтом Брайля в автобусах
07/02
Вице-губернатор Албин отозвал поручение о переводе госзакупок на единую плаформу
07/02
Фургон не поместился под мостом на выезде из Петро-Славянки
07/02
В МГУ отказались рассматривать диссертацию Мединского
07/02
Говорухин прокомментировал слова Райкина о «некрофильской» России
07/02
Замглавы Нацбанка Украины призвала российские банки уходить из страны
07/02
В Петербурге незаконно трудоустроили почти тысячу нелегалов
07/02
Бывшая помощница Венедиктова Леся Рябцева объявилась в шоу «Холостяк»
07/02
На российско-финской границе поймали рецидивиста с 16 кг "санкционки"
07/02
Детский омбудсмен попросила проверить игру, побуждающую детей нарушать ПДД
07/02
Хабаровским школьникам будут преподавать киберспорт
07/02
Додон заявил о «жизненной необходимости» восстановить отношения с Россией
07/02
Трамп заявил, что не знает Путина и не ведет дела в России
07/02
СК начал проверку данных СМИ об отравлении Кара-Мурзы-младшего
07/02
Анна Кузнецова: Треть российских семей - это матери-одиночки с детьми
07/02
Хостел на Саперном выгнали соседи
07/02
Гендиректор Уралвагонзавода назвал сроки выпуска в серию танка «Армата»
07/02
В Петербурге впервые возбудили уголовное дело против тюремных врачей
07/02
Суд в Малави разрешил Мадонне усыновить еще двух детей
07/02
«Зенит» завершил сборы в Испании победой над корейским клубом
07/02
ДТП под окнами Большого дома собрало пробку на Литейном
07/02
Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию на Украине
07/02
При взрыве в центре Кабула жертвами стали 12 человек
07/02
В финской компании ввели декретный отпуск для бабушек и дедушек
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
08.02.2017 08:13

Прикрывающие Москву подразделения ПВО привели в высшую готовность

Части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО), которые несут боевое дежурство по обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом 8 февраля сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Тревога объявлена в рамках внезапной проверки Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты», — уточнили в ведомстве. Личный состав дивизионов зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» приступил к совершению маршей на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные районы.

«В ходе совершения маршей расчеты отработали нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности», — добавили в Минобороны. После прибытия в места назначения расчеты «приступят к развертыванию техники, проведению контроля функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство».

Утром 7 февраля в ВКС приказом президента России Владимира Путина объявлена проверка боеготовности. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что она запущена «для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач». Впоследствии появилось видео проверки.

 

 

Источник: "Лента.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42

Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций

Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00

КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски

Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06

МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство

В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Киеве разгромили выставку, посвященную Евромайдану
Режиссер «Матильды» попросил Юрия Чайку заняться экстремистами и депутатом Поклонской
В ДНР предложили план по урегулированию ситуации в Донбассе
Прикрывающие Москву подразделения ПВО привели в высшую готовность
Чуркин рассказал о мечтах стать актёром
Украина не получила поддержки Совбеза ООН из-за ситуации в Донбассе
Азербайджану выдали российско-израильского блогера
Северокорейского диссидента оставят в Санкт-Петербурге
В Тольятти найден мёртвым знаток «Своей игры»
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело экс-губернатора Хорошавина
Ректорам зачли Исаакий
Матрице известно все. Даже то, что Трамп - холостяк
"Почту Габрелянова нам продали за скромную сумму"
Михаил Шац: Почему нельзя провести, прости господи, референдум?
Как строили в 43-м
Зря "Шалтай-Болтай" рассердил Шойгу
Два пути Пулково, и оба - вверх
А ну-ка, предъяви свой пармезанчик
Владислав Иноземцев: «Трамп мог бы отменить санкции хоть завтра»
Исландский «пират» о российских хакерах, новом мировом порядке и Рунете
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Премия Стржельчика: Чтобы помнили

Убийца бутербродов — сэндвич с квашеной капустой

Петербуржец открыл машину за 11 млн рублей топором

"Колдовские художники" выставляют страшилки к столетию революци

ГомеоПатовая ситуация: Академия наук назвала гомеопатию лженаукой

Новости компаний
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.