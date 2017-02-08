Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний

Росавиация отозвала сертификаты эксплуатанта у двух российских авиакомпаний — «Бурятские авиалинии» и «Пионер-региональные авиалинии». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Бурятские авиалинии», парк которых состоял из одного самолета Ан-24РВ и двух вертолетов Ми-8ТВ, выполнял полеты с истекшим ресурсом двигателей. В Росавиации назвали этот факт грубейшим нарушением норм летной годности, которое угрожает безопасности пассажиров.

«Авиакомпания «Пионер-региональные авиалинии» (в парке 5 самолетов Ан-24, из них только три с действующим сертификатом летной годности) в нарушение воздушного законодательства выполняла полеты на самолетах других авиакомпаний, не включенных в ее собственный сертификат эксплуатанта», — сообщает Росавиация.