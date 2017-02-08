Чуркин рассказал о мечтах стать актёром

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что жалеет, что не выбрал карьеру актера, передает RT.

«Я не был бы откровенен, если сказал бы, что все это очень легко. В жизни дипломата и в жизни страны бывают непростые периоды, сейчас в таком периоде мы и находимся. Я бы предпочел, чтобы все было по-другому, но коль скоро мы оказались в такой ситуации, как-то приходится на нее реагировать и продолжать в ней существовать», — заявил он

В то же время Чуркин заявил, что не уверен, что был бы хорошим актером, «а быть не очень хорошим актером не легче, чем быть дипломатом».

Ранее постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что обострение ситуации в Авдеевке может быть провокацией, которая призвана помешать развитию отношений США и России.



